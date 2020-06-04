السفير الأمريكي لدى ليبيا يؤكد ضرورة خروج جميع المرتزقة من البلاد

أكد السفير الأمريكي في ليبيا، على ضرورة خروج جميع المرتزقة الأجانب من البلاد.وشدد السفير الأمريكي في تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية اليوم الخميس، على ضرورة وقف النزاع في ليبيا، داعيا في الوقت ذاته جميع الأطراف الليبية للانخراط في الحوار لحل الأزمة في البلاد.وتعج ساحات القتال في ليبيا بالمرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس لدعم قوات الوفاق، فضلا عن الدعم التركي للوفاق والذي يشمل المقاتلين والعتاد والطائرات المسيرة.