منهم محمود عبدالعزيز.. السجون الإيطالية تخاطب مصر بشأن 3 فنانين

أرسل مدير سجن بادوفا في إيطاليا خطابا إلى قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة يطلب أفلامًا كوميدية للنجوم محمود عبدالعزيز وإسماعيل يس وعادل إمام، لعرضها على المساجين العرب بمختلف السجون الإيطالية بناءً على طلبهم.وفور وصول الخطاب، اجتمع مدكور ثابت، رئيس المركز القومي للسينما في ذلك الوقت، مع محمد غنيم، مدير العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة، بشأن إرسال مجموعة من الأفلام للنجوم المذكورين مطبوعة على شرائط فيديو للأكاديمية المصرية للفنون بروما، لتصبح تحت تصرف السجون الإيطالية.وكانت السجون الإيطالية تتيح للنزلاء تلبية اختيار الأفلام التي يحبون مشاهدتها وتفرض لائحة السجن عرض هذه الأعمال، وكانت تعرض هذه الأفلام على المساجين حسب رغبتهم، وذلك حسبما ذكرت جريدة الوفد عام 1999.