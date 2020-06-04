شعبة الأدوية تناشد المواطنين بعدم التكالب على شراء أدوية الفيتامينات

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه حتى الآن لا يوجد أي علاج واضح لفيروس كورونا، مناشدة المواطنين عدم التكالب على بعض الأدوية.وأضاف عوف لـ"الدستور"، أن هناك أدوية لمواجهة الفيروس وليس للشفاء منه، فتلك الأدوية تقوم برفع المناعة لدى المصاب على سبيل تلك الأدوية هو "هيدروكسي كلوروكين" مؤكدًا ان وزارة الصحة قامت بالسيطرة على هذا النوع من الدواء ولديها مخزون وصرفه لمصابي الكورونا فقط.وتابع رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفيتامينات مثل فيتامين "سى" و"الزنك" وغيرهما هما أدوية داعمة لـ هيدروكسي كلوروكين في رفع وتقوية المناعة وليست أدوية اساسية للتقوية.وأكد أن الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل التباعد وارتداء الماسكات، والجوانتي، هم أكثر حماية بدلًا من أخذ أدوية الفيتامينات، مطالبًا بشرب العصائر الطبيعية مثل البرتقال والجوافة بدلًا من أخذ الأدوية، مناشدًا المواطنين بضرورة عدم التكالب على أدوية الفيتامينات إلا في الضرورة القصوى.