ولادة قيصرية ناجحة لمصابة كورونا في مستشفى العجوزة (صور)

نشر الدكتور رامي عادل، مدير مستشفى العجوزة، عبر صفحته بـ«فيس بوك» صورا لطفلة ولدت اليوم من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث دخلت وهي حامل في الشهر التاسع، بعد إصابتها نتيجة مخالطتها لإحدى المرضى.وقال الدكتور رامي عادل: «فوجئنا اليوم بالآم حادة طارئة شعرت بها المريضة، وفي وقت قياسي تجمع أبطال العمل استشاري التخدير والنساء والتوليد وأخصائي الحضانات وإشراف تمريض العمليات، وبدأت الملحمة المعتادة لإنقاذ حياتة الأم والمولود».وأضاف مدير مستشفى العجوزة: «المولود في حالة جيدة، وسيتم متابعة الأم بعد الولادة وعمل مسحتين لها بأوقات مختلفة، وإذا ظهرت المسحة سلبي مرتين ستخرج من المستشفى،وسيتم أيضا عمل مسحتين للرضيع وإذا لم يثبت إصابته بالفيروس ييخرج على الفور».