«مطبات صناعية» للحد من حوادث الطرق بالعاشر من رمضان

كلف المهندس خالد حسن شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إداراتي الطرق والتنفيذ بمواصلة دفع وتكثيف الأعمال الجاري تنفيذها ضمن منظومه المشروعات القومية بالمدينة.وأوضح شاهين، في تصريحات صحفية، أن إدارة الطرق واصلت اليوم أعمال الأسفلت بالحي الأول مجاورة 9، والمناطق الصناعية والسكنية "ابني بيتك"، بالإضافة إلى إنشاء مطبات صناعية بمختلف أنحاء المدينه والطرق الداخلية، أمام المدارس والحضانات والأسواق التجارية للحد من حوادث الطرق.وشدد رئيس الجهاز على الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد لها، وضرورة دفع العمل بالمشروعات المختلفة في أنحاء المدينة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالموقع المختلفة.