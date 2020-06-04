تامر أمين يستنكر تجمع عدد من المواطنين أمام سيارة لبيع الكمامات (فيديو)

استنكر الإعلامي تامر أمين، تجمع عدد كبير من المواطنين أمام سيارة لتوزيع الكمامات الطبية، مؤكدًا أنهم لم يراعوا التباعد الاجتماعي بينهم.وقال تامر أمين، خلال حلقة برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الشعب هو المسؤول عن كل التصرفات الخاطئة، حيث إن الأغلبية لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مستنكرًا مخاطرة البعض منهم بالصعود فوق السيارة من أجل الحصول على كمامة.