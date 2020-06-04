رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تخفض ميزانية الجهات الحكومية بحد أدنى 20%

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:43 م
الكويت
الكويت
أ ش أ
طباعة
كلف مجلس الوزراء الكويتي، وزارة المالية الكويتية، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية؛ لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 20202021، وذلك بحد أدنى 20%.

وقال (الوزراء) الكويتي- في بيان صحفي، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - إنه تم تكليف (المالية) الكويتية أيضا، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل، يتضمن جدولا زمنيا لتطبيقه، والأدوات القانونية اللازمة، والجهات المسؤولة عن إصدارها، والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال شهر من تاريخه.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حث كافة الجهات المعنية على تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق، والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة والتعاون الجاد، من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس الوزراء، استمعوا إلى شرح قدمه وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول الوضع الصحي في البلاد، معربا عن ارتياحه لارتفاع نسبة الشفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد لنسبة تجاوزت 50%.

ومن جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، بشأن برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والمتضمن شرحا للوضع القائم جراء انتشار الفيروس، والذي لا يمكن إدراك مدى عمق الأزمة والفترة المتوقعة للتعافي من آثارها الاقتصادية؛ حيث تشير بعض المؤشرات الرئيسية في الكويت، الى وجود أثر كبير على مؤسسات القطاع الخاص باختلاف أحجامها، موضحا أن التأخر في الاستجابة السريعة لأوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، سيؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية كبيرة عليها، مما قد ينتهي بإفلاسها.

واستعرض الهاشل العناصر الرئيسية لبرنامج دعم اقتصادي سريع وفعال للوحدات الاقتصادية والإجراءات التحفيزية السريعة التي تم اتخاذها لدعم البنوك خلال هذه الأزمة، والتي أدت إلى ارتفاع قدرتها على الإقراض، وتفعيل أدوات السياسة النقدية التحفيزية، من خلال تخفيض سعر الخصم، وكلفة الاقتراض، وتوفير الدعم، كما عرض على المجلس برنامج التمويل الميسر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة؛ وذلك بحد أقصى 250 ألف دينار للعميل الواحد، لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة، على أن تسدد خلال فترة أقصاها 4 سنوات، شاملة سنه سماح.

وأعرب مجلس الوزراء الكويتي عن خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، معربا عن أمله في أن تسهم الخطوات المقترحة إلى معالجة الآثار والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد (الوزراء) الكويتي، أهمية الحفاظ على مواصلة القطاع الخاص لأنشطته، لمواصلة دورة الرئيسي في البناء والتطوير لتحقيق رؤية الكويت 2035، لاسيما الحفاظ على قدرة القطاع الخاص على استمراره لاقتطاب القوى العاملة الوطنية، تماشيا مع سياسة الحكومة لتشجيع الكوادر الوطنية بالعمل في القطاع الخاص.

موضوعات متعلقة

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

«‎المصل واللقاح»: أعداد مصابي كورونا لم تنخفض لوجود حالات معزولة منزليًا

مصادر: استقرار الحالة الصحية لرجاء الجداوي

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

قبل عرضها على «الوزراء».. شروط تشغيل المطاعم والكافيهات

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم؟

مصطفى بكري يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

إنفوجراف

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

أيام زمان

منهم محمود عبدالعزيز.. السجون الإيطالية تخاطب مصر بشأن 3 فنانين

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

«أزلنا الخاصية المزعجة».. فريق «ببجي موبايل» يعتذر عن التحديث الأخير

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية 2020.. تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية

مصر تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع عدد متعلمي اللغة الألمانية

رسالة دكتوراه عن تأثير هرمون الإريسين على السمنة والداء السكري

مقالات الرأي
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
جمال طه
حكومة الكاظمى ورياح التغيير فى السياسة العراقية
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة التاسعة من «قصص الحيوان في القرآن» لـ أحمد بهجت

«الناشرين المصريين» يتقدم باستبيان حول مشاكل استيراد الكتب

نوستالجيا العزل.. سينما الأطفال تعود ضمن «الثقافة بين إيديك»

«الريحانة والديك المغربي».. رواية جديدة لـ يحيى يخلف