وصول جثمان الطفلة المتوفاة بكورونا في كفر الشيخ لمقابر الغانمية (صور)

وصل جثمان الطفلة فاطمة شرابي، 10 سنوات، والتي توفيت اليوم الخميس، بمستشفى بلطيم المركزي لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتصبح بذلك أول طفلة في كفر الشيخ تتوفى بسبب الفيروس، إلى مقابر قرية الغانمية ببرج البرلس لدفنها وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.وقال يوسف شرابي، عم الطفلة، خلال تصريحاته لـ"الدستور"، إن الطفلة كانت صائمة طوال شهر رمضان، وفي ثالث أيام عيد الفطر شعرت الطفلة بإعياء شديد وفقدت الوعي فجأة، فتم التوجه على الفور إلى مستشفى برج البرلس، وهناك حولوها لمستشفى كفر الشيخ العام، وبعد عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة أظهرت أن معدل السكر في دم الطفلة 560 وأنها كانت تعاني من مرض السكر ولا أحد يعلم، وكذلك تعاني من ضعف في أداء الكليتين بشكل عام، وعلى الفور تم حجزها في قسم العناية المركزة في المستشفى.وأوضح يوسف شرابي، أن الطفلة بدأت حالتها تتدهور بشكل كبير، حتى فوجئ بإدارة المستشفى تبلغه أن الطفلة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ويجب نقلها على الفور إلى مستشفى العزل ببلطيم، وبالفعل دخلت العناية المركزة بالمستشفى يوم السبت الماضي، وظلت بها حتى أبلغتهم إدارة المستشفي بوفاتها اليوم الخميس.