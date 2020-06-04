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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن وفرنسا يبحثان تطورات جهود السلام في البلاد

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:38 م
محمد الحضرمي
محمد الحضرمي
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بحث وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع السفير الفرنسي لدى اليمن، كريستيان تيستو، العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات عملية السلام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الوزير ثمن استمرار دعم الحكومة الفرنسية للشعب اليمني بما في ذلك ما تم التعهد به في مؤتمر المانحين 2020، الذي انعقد برعاية المملكة العربية السعودية في الرياض مؤخرا، مشيرا إلى أن أي دعم يقدم إلى الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة الحالية هو محل شكر وتقدير.

وأكد أن الحكومة تعاملت بكل إيجابية ومسئولية مع مبادرة المبعوث الأممي خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والتدابير الإنسانية والاقتصادية واستئناف المشاورات السياسية، وفي المقابل لم تجد غير المراوغة والتدليس والتعنت والرفض من قبل ميليشيا الحوثي، وعلى ضرورة قيام الأمم المتحدة بكشف تعنت ميليشيات الحوثي في هذا الشأن أمام الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وأضاف، أن مساومة الحوثيين بقضية خزان صافر الذي تدهورت حالته بشكل كبير مؤخرا، واستمرار رفض السماح للفريق الأممي بصيانته، لا يمكن السكوت عليه أو استمرار التغاضي عنه من قبل الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي موقف بلاده الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، مشيرا إلى دعم فرنسا الكبير لجهود المبعوث الأممي ومبادرته الأخيرة من أجل التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

وأوضح أنه لا يوجد خيار أفضل من تنفيذ اتفاق الرياض لتحقيق الأمن والاستقرار، معربا عن أمله في أن يعود السلام والاستقرار والأمن في كافة ربوع اليمن.

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