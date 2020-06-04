رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تامر أمين يحذر من مصير أمريكا وترامب: الظلم المؤجل سينفجر يوما

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:35 م
تامر أمين
تامر أمين
سناء إسماعيل
طباعة
قال الإعلامي تامر أمين، إن الأمريكيين لم يصلوا لذروة غضبهم بعد مقتل الأمريكي ذوى الأصول الإفريقية جورج فلويد.

وأكد خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع على فضائية "النهار"، أن ملفات الظلم التي لا تحل وتؤجل سيأتي لها يوم وتنفجر ووقتها ستكون أخطر مائة مرة من حلها في وقتها، محذرًا الشعوب من مصير أمريكا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أنه الآن يوجد خصومة كبيرة بين الشعب الأمريكي والإدارة والشرطة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الغريب في الموضوع هو أن الإخوان يشعلون الموضوع ويسخنون ضد ترامب ويريدون التخلص منه.

وأوضح أن من أطرف الصور والتعليقات التي شاهدها على مظاهرات أمريكا هو قيام مواطن ببيع طوب لكي يقوم الناس بتكسيره واستخدامه في التخريب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا ارتفع سعر الدولار 12 قرشا أمام الجنيه؟

تطور «جديد» في حالة رجاء الجداوى بالعزل الصحي

«‎المصل واللقاح»: أعداد مصابي كورونا لم تنخفض لوجود حالات معزولة منزليًا

مصطفى بكري يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

قبل عرضها على «الوزراء».. شروط تشغيل المطاعم والكافيهات

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم؟

مصطفى بكري يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

إنفوجراف

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

أيام زمان

منهم محمود عبدالعزيز.. السجون الإيطالية تخاطب مصر بشأن 3 فنانين

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

«أزلنا الخاصية المزعجة».. فريق «ببجي موبايل» يعتذر عن التحديث الأخير

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية 2020.. تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية

مصر تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع عدد متعلمي اللغة الألمانية

رسالة دكتوراه عن تأثير هرمون الإريسين على السمنة والداء السكري

مقالات الرأي
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
جمال طه
حكومة الكاظمى ورياح التغيير فى السياسة العراقية
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة التاسعة من «قصص الحيوان في القرآن» لـ أحمد بهجت

«الناشرين المصريين» يتقدم باستبيان حول مشاكل استيراد الكتب

نوستالجيا العزل.. سينما الأطفال تعود ضمن «الثقافة بين إيديك»

«الريحانة والديك المغربي».. رواية جديدة لـ يحيى يخلف