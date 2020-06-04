تامر أمين يحذر من مصير أمريكا وترامب: الظلم المؤجل سينفجر يوما

قال الإعلامي تامر أمين، إن الأمريكيين لم يصلوا لذروة غضبهم بعد مقتل الأمريكي ذوى الأصول الإفريقية جورج فلويد.وأكد خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع على فضائية "النهار"، أن ملفات الظلم التي لا تحل وتؤجل سيأتي لها يوم وتنفجر ووقتها ستكون أخطر مائة مرة من حلها في وقتها، محذرًا الشعوب من مصير أمريكا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأضاف أنه الآن يوجد خصومة كبيرة بين الشعب الأمريكي والإدارة والشرطة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الغريب في الموضوع هو أن الإخوان يشعلون الموضوع ويسخنون ضد ترامب ويريدون التخلص منه.وأوضح أن من أطرف الصور والتعليقات التي شاهدها على مظاهرات أمريكا هو قيام مواطن ببيع طوب لكي يقوم الناس بتكسيره واستخدامه في التخريب.