قطر.. الحليف الخائن (تقرير)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير بعنوان قطر.. الحليف الخائن"، رصدت فيه خيانة أمير قطر السابق لمعمر القذافي.





وذكر التقرير، أنه لم يكن مستغربا على قطر وسياستها الرجل الذي كان مقربا من أمير قطر السابق حمد بن خليفة وأرسلت قطر بعدها قائد قواتها الخاصة لقتله، فلطالما كانت هذه هي سياسة قطر سياسة "الحليف الخائن" يتحرك أميرها بترحاب واستقبال حافل للزعماء لكنه ما يلبث أن يدبر المكائد لتدمير حلفائه السابقين سياسة لم تتبعها قطر فقط مع الدول العربية والمنطقة بل كانت سياسة دائمة حتى مع الغرب وأميركا.





وتابع التقرير: "فحينما كان يسافر حمد بن خليفة إلى أميركا للقاء أوباما ويدفع الملايين لقواعد أميركا العسكرية على أرضه كان يصفه بوصف عنصري ويقول عنه أنه "عبد تافه" فهذه هي سياسة قطر منذ حمد بن خليفة وحتى جاء ابنه تميم بانقلاب ناعم وعادى العرب ولجأ إلى الأتراك للاستقواء بهم فقاطعوه حتى يتوقف عن دعم الإرهاب والتطرف والتوقف عن السياسة التي بدأها أبيه".







