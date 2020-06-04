رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد الصناعات: كورونا يخفض صادرات الجلود بنسبة 90%

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:30 م
محمد مهران
محمد مهران
دعاء أبو العزم
طباعة
قال محمد مهران، عضو غرفة الجلود باتحاد الصناعات، إن هناك توقفا في صادرات مصر من الجلود تأثرا بأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد- ١٩ بنسبة ٩٠%.

وأضاف مهران، في تصريحات لـ"الدستور" أن كثيرا من القطاعات الصناعية تأثرت بالأزمة، وهناك كثير من الخسائر لحقت بالقطاع الصناعي.

وأوضح عضو غرفة الجلود باتحاد الصناعات، أنه لا بد من مشاركة الحكومة ومساندتها للقطاع الصناعي في الوقت الراهن وتيسير الإجراءات.

وطالب بالنظر لمشاكل المصدرين وضرورة عمل تسهيلات للمصدرين لتخفيف الأعباء.

وأشاد بقرار رئيس الوزراء بتخفيف الأعباء على العملاء الصناعيين المتعثرين بسبب عقود توريد الغاز.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

«الوزراء»: توافر علاج كورونا بالصيدليات «شائعة» وصرفه بـ«الصحة» فقط

«‎المصل واللقاح»: أعداد مصابي كورونا لم تنخفض لوجود حالات معزولة منزليًا

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

قبل عرضها على «الوزراء».. شروط تشغيل المطاعم والكافيهات

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم؟

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

السيسى: مصر مستعدة لنقل تجربتها الناجحة فى برامج التطعيمات الإجبارية لدول العالم

إنفوجراف

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

«أزلنا الخاصية المزعجة».. فريق «ببجي موبايل» يعتذر عن التحديث الأخير

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية 2020.. تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية

مصر تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع عدد متعلمي اللغة الألمانية

رسالة دكتوراه عن تأثير هرمون الإريسين على السمنة والداء السكري

مقالات الرأي
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
جمال طه
حكومة الكاظمى ورياح التغيير فى السياسة العراقية
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يتقدم باستبيان حول مشاكل استيراد الكتب

نوستالجيا العزل.. سينما الأطفال تعود ضمن «الثقافة بين إيديك»

«الريحانة والديك المغربي».. رواية جديدة لـ يحيى يخلف

«ثقافة الانتظار» عند أهل الكتابة: أشياء لا تصدق تنتظر أن تعرفها