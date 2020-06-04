اتحاد الصناعات: كورونا يخفض صادرات الجلود بنسبة 90%

قال محمد مهران، عضو غرفة الجلود باتحاد الصناعات، إن هناك توقفا في صادرات مصر من الجلود تأثرا بأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد- ١٩ بنسبة ٩٠%.وأضاف مهران، في تصريحات لـ"الدستور" أن كثيرا من القطاعات الصناعية تأثرت بالأزمة، وهناك كثير من الخسائر لحقت بالقطاع الصناعي.وأوضح عضو غرفة الجلود باتحاد الصناعات، أنه لا بد من مشاركة الحكومة ومساندتها للقطاع الصناعي في الوقت الراهن وتيسير الإجراءات.وطالب بالنظر لمشاكل المصدرين وضرورة عمل تسهيلات للمصدرين لتخفيف الأعباء.وأشاد بقرار رئيس الوزراء بتخفيف الأعباء على العملاء الصناعيين المتعثرين بسبب عقود توريد الغاز.