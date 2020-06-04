التحريات: ماس كهربائي سبب حريق مستشفى دار الشفاء بالعباسية
الخميس 04/يونيو/2020 - 08:27 م
هدير مصطفيطباعة
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، فى إخماد حريق شب في مستشفى دار الشفاء بالعباسية.
تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارا من العقيد أحمد جودة مأمور قسم شرطة الوايلى، مفاده ورود إخطار من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بنشوب حريق بمستشفى دار الشفاء، وعلى الفور انتقل المقدم وائل شرارة نائب مأمور القسم، والمقدم أحمد سمير رئيس المباحث، وبصحبتهم 5 سيارات إطفاء لإخماده، وتم إخماد الحريق ولم يسفر الحريق عن إصابات أو وفيات، ويجرى رجال الحماية المدنية عمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
وكشفت المعاينة أن الحريق شب فى مخزن كهنة بداخله عدد من المراتب القديمة، ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بإحدى الوصلات، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.
وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارا من العقيد أحمد جودة مأمور قسم شرطة الوايلى، مفاده ورود إخطار من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بنشوب حريق بمستشفى دار الشفاء، وعلى الفور انتقل المقدم وائل شرارة نائب مأمور القسم، والمقدم أحمد سمير رئيس المباحث، وبصحبتهم 5 سيارات إطفاء لإخماده، وتم إخماد الحريق ولم يسفر الحريق عن إصابات أو وفيات، ويجرى رجال الحماية المدنية عمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
وكشفت المعاينة أن الحريق شب فى مخزن كهنة بداخله عدد من المراتب القديمة، ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بإحدى الوصلات، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.
وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.