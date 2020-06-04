التحريات: ماس كهربائي سبب حريق مستشفى دار الشفاء بالعباسية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، فى إخماد حريق شب في مستشفى دار الشفاء بالعباسية.تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارا من العقيد أحمد جودة مأمور قسم شرطة الوايلى، مفاده ورود إخطار من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بنشوب حريق بمستشفى دار الشفاء، وعلى الفور انتقل المقدم وائل شرارة نائب مأمور القسم، والمقدم أحمد سمير رئيس المباحث، وبصحبتهم 5 سيارات إطفاء لإخماده، وتم إخماد الحريق ولم يسفر الحريق عن إصابات أو وفيات، ويجرى رجال الحماية المدنية عمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.وكشفت المعاينة أن الحريق شب فى مخزن كهنة بداخله عدد من المراتب القديمة، ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بإحدى الوصلات، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.