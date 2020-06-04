هيئة قناة السويس تدشن خدمات الاستعلام عن فواتير المياه إلكترونيا

أعلنت هيئة قناة السويس، عن تفعيل خدمة الاستعلام عن فواتير استهلاك المياه، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، كما تم تفعيل خدمة تسجيل القراءات من خلال الموقع الرسمي للهيئة على أن تمتد الخدمة مع بداية الشهر وحتى يوم 15 من كل شهر.يأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للهيئة بمنطقة القناة، وحرص هيئة قناة السويس على تقديم الخدمات الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب النقية بمدن القناة الثلاث، بقدرة إجمالية حوالي 1 مليون متر مكعب يوميًا.وتحرص هيئة قناة السويس، على الالتزام باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل الظروف الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID19".