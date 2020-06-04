رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وليد فارس: ترامب لم يختبئ في ملجأ داخل البيت الأبيض

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:16 م
الدكتور وليد فارس،
الدكتور وليد فارس،
رباب الأهواني
طباعة
قال الدكتور وليد فارس، مستشار العلاقات الخارجية السابق في حملة ترشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تصاعد حركة "انتيفا" في أمريكا يشبهون جماعة الإخوان، مضيفًا أن هذه الحركة تحصل على دعم خارجي.

وأشار "فارس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الأحداث التي تقع بين الشرطة الأمريكية وبعض الفئات داخل المجتمع موجودة من قبل الرئيس الأمريكي ترامب بنحو 50 عاما.

وأضاف مستشار العلاقات الخارجية السابق في حملة ترشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المعارضة استخدمت هذا الحادث ضد ترامب، مؤكدا أن ترامب لم يختبئ في ملجأ داخل البيت الأبيض.

وعن عقد الانتخابات الأمريكية في موعدها، أوضح أن هناك قداسة لعقد الانتخابات في موعده، منوها بأن هذه الانتخابات ستكون إما بريديا أو محليا، وسيحسم هذا الأمر لاحقا، معتبرا أن أزمة كورونا أثرت على شعبية ترامب، منوها بأن الناخب الأمريكي سيسحم موقفه في سبتمبر المقبل.

هذا وقد علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الهجوم اللاذع الذي شنه عليه جيمس ماتيس، وزير الدفاع السابق في إدارته، لافتا إلى أسباب "طرده" من منصبه.

جاء ذلك في تغريدتين لترامب، قال فيهما: "لعل الأمر المشترك الوحيد بيني وبين أوباما هو أننا حظينا بشرف طرد جيمس ماتيس، أكثر جنرال مبالغ في تقديره، طلبت منه تقديم الاستقالة وكان شعوري رائعا حول ذلك، كان لقبه أنه فوضوي ولم يعجبني وغيرته إلى لقب الكلب المسعور".

وتابع ترامب في تغريدة أخرى: "قوته (ماتيس) لم تكمن في العسكرية، بل في العلاقات العامة الشخصية، أعطيته حياة جديدة وأمورا للقيام بها، ومعارك لينتصر بها، ولكنه نادرا ما فعل.. لم يعجبني أسلوبه في القيادة أو الكثير من الأمور الأخرى به، والكثيرون يوافقوني على ذلك، سعيد أنه ذهب".

موضوعات متعلقة

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

بعد إصابته بكورونا.. مستشار وزيرة الصحة: أباشر عملى.. وألتزم بجميع الإجراءات الوقائية

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم؟

«الأرصاد» تكشف عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

قبل عرضها على «الوزراء».. شروط تشغيل المطاعم والكافيهات

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم؟

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

السيسى: مصر مستعدة لنقل تجربتها الناجحة فى برامج التطعيمات الإجبارية لدول العالم

إنفوجراف

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

«أزلنا الخاصية المزعجة».. فريق «ببجي موبايل» يعتذر عن التحديث الأخير

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية 2020.. تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية

مصر تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع عدد متعلمي اللغة الألمانية

رسالة دكتوراه عن تأثير هرمون الإريسين على السمنة والداء السكري

مقالات الرأي
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
جمال طه
حكومة الكاظمى ورياح التغيير فى السياسة العراقية
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يتقدم باستبيان حول مشاكل استيراد الكتب

نوستالجيا العزل.. سينما الأطفال تعود ضمن «الثقافة بين إيديك»

«الريحانة والديك المغربي».. رواية جديدة لـ يحيى يخلف

«ثقافة الانتظار» عند أهل الكتابة: أشياء لا تصدق تنتظر أن تعرفها