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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة سويدية تطرح لقاحًا ضد كورونا بحلول أغسطس

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:09 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت شركة "أسترا زينيكا" لصناعة الأدوية والمستحضرات الحيوية السويدية، أنها تتوقع بحلول شهر أغسطس القادم معرفة مدى فاعلية لقاح أنتجته ضد فيروس كورونا.

وقال المدير العام للشركة البريطانية السويدية باسكال سوريوت، اليوم الخميس، إن "أسترا زينيكا" تخطط لإنتاج ملياري جرعة من لقاحها المحتمل خلال العامين الجاري والمقبل، وذلك بفضل عقود أبرمتها مع معهد الأمصال الهندي ومؤسستين يشرف عليهما الملياردير الأمريكي بيل غيتس.

وأشار سوريوت إلى سعي الشركة لتوسيع شراكتها مع الأطراف الدولية من أجل تعزيز قدراتها الإنتاجية، مؤكدا أن الشركة وافقت مسبقا على توريد 400 مليون جرعة لحكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا، واتفقت مع معهد الأمصال الهندي، الذي يعد أكبر منتج لقاحات في العالم، على توريد مليار جرعة إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأوضح: إن جزءا من مليار جرعة سينتجها معهد الأمصال الهندي سيتم استخدامها داخل الهند، ليتوزع الباقي على الدول الفقيرة عبر التحالف العالمي للقاحات والتحصين GAVI.

وتعد شركة "أسترا زينيكا"، التي تتعاون مع جامعة أوكسفورد، إحدى الجهات الدولية الرئيسة المرشحة لتطوير لقاح محتمل ضد فيروس كورونا، وحصلت، الشهر الماضي، على استثمارات من الحكومة الأمريكية قيمتها أكثر من مليار دولار، إضافة إلى توقيعها اتفاقية مع تحالف ابتكارات التأهب الوبائي CEPI والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، اللذين أسسهما بيل غيتس، لإنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح.

وأعلن تحالف اللقاحات، في قمة عقدها اليوم، أنه جمع 567 مليون دولار من أصل المليارين اللذين كان يخطط لجمعها، سيستخدمها لشراء لقاحات مستقبلية ضد فيروس كورونا لصالح البلدان الفقيرة، خصصت 100 مليون دولار منها مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

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