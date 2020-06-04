«دار الشفاء»: لا خسائر في حريق سور المستشفى.. والخدمة العلاجية كاملة

أعلن مستشفى دار الشفاء السيطرة على حريق نشبب بجوار سورها من الداخل، دون أي خسائر في الأرواح، مؤكدة عدم إخلاء المستشفى نظرا لصغر دائرة الحريق، وعمل الخدمة العلاجية على أكمل وجه، وفق ما نشر عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك".ونشب، منذ قليل، حريق داخل مستشفى دار الشفاء بالعباسية، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات الإطفاء لإخماده، بعد أن تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بالواقعة، للسيطرة عليه، وجارٍ إخماده.