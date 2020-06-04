موسكو تحذر من انتقال كورونا إلى سوريا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة تواصل نقل شحناتها بشكل غير قانوني إلى سوريا من العراق، منتهكة بذلك القانون الدولي والحجر الصحي.وأضافت زاخاروفا، في حديث للصحفيين اليوم: لا تزال مخاطر نقل العدوى إلى مخيم الهول الذي يقبع فيه حوالي 68 ألف شخص كبيرة جدا، حيث يقع الهول بالقرب من الحدود مع العراق.. يواصل الأمريكيون إدخال مختلف الشحنات بشكل غير قانوني إلى سوريا، منتهكين جميع معايير القانون الدولي، وتوصيات الحجر الصحي.. إذا دخل فيروس كورونا المستجد إلى الهول سيصبح المخيم أكبر بؤرة لتفشي الوباء في سوريا.وذكرت زاخاروفا أن موسكو تشعر بخيبة أمل لأن دول الاتحاد الأوروبي مددت بعد الولايات المتحدة مؤخرا العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا.