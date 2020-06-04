رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تحذر من انتقال كورونا إلى سوريا

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:03 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
وكالات
طباعة
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة تواصل نقل شحناتها بشكل غير قانوني إلى سوريا من العراق، منتهكة بذلك القانون الدولي والحجر الصحي.

وأضافت زاخاروفا، في حديث للصحفيين اليوم: لا تزال مخاطر نقل العدوى إلى مخيم الهول الذي يقبع فيه حوالي 68 ألف شخص كبيرة جدا، حيث يقع الهول بالقرب من الحدود مع العراق.. يواصل الأمريكيون إدخال مختلف الشحنات بشكل غير قانوني إلى سوريا، منتهكين جميع معايير القانون الدولي، وتوصيات الحجر الصحي.. إذا دخل فيروس كورونا المستجد إلى الهول سيصبح المخيم أكبر بؤرة لتفشي الوباء في سوريا.

وذكرت زاخاروفا أن موسكو تشعر بخيبة أمل لأن دول الاتحاد الأوروبي مددت بعد الولايات المتحدة مؤخرا العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«‎المصل واللقاح»: أعداد مصابي كورونا لم تنخفض لوجود حالات معزولة منزليًا

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

تحذير من الاستخدام المفرط للفيتامينات لمواجهة كورونا

رغم تواجدها فى العناية المركزة.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى

الصور

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

الأكثر قراءة

قبل عرضها على «الوزراء».. شروط تشغيل المطاعم والكافيهات

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم؟

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

السيسى: مصر مستعدة لنقل تجربتها الناجحة فى برامج التطعيمات الإجبارية لدول العالم

إنفوجراف

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

«أزلنا الخاصية المزعجة».. فريق «ببجي موبايل» يعتذر عن التحديث الأخير

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية 2020.. تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية

مصر تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع عدد متعلمي اللغة الألمانية

رسالة دكتوراه عن تأثير هرمون الإريسين على السمنة والداء السكري

مقالات الرأي
ماجد حبته
ترامب أقلّهم عنصرية
مدحت بشاى
«الاختيار».. اختيار شعب
د. محمد عفيفي
يا وابور قولى رايح على فين؟.. قصة السكة الحديد فى مصر
جمال طه
حكومة الكاظمى ورياح التغيير فى السياسة العراقية
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يتقدم باستبيان حول مشاكل استيراد الكتب

نوستالجيا العزل.. سينما الأطفال تعود ضمن «الثقافة بين إيديك»

«الريحانة والديك المغربي».. رواية جديدة لـ يحيى يخلف

«ثقافة الانتظار» عند أهل الكتابة: أشياء لا تصدق تنتظر أن تعرفها