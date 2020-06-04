لماذا رفض محمود عبدالعزيز لقب «عرش الكوميديا» بعد «الكيف»؟ (فيديو)

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود عبدالعزيز، الذي ولد في 4 يونيو من عام 1946 بمدينة الإسكندرية ودرس في كلية الزراعة، وبدأ التمثيل من فيلم "الحفيد" الذي حقق من خلاله نجاحا جماهيريا كبيرا، شهد وقتها ولادة نجم سينمائي جديد.وفي أحد اللقاءات النادرة للفنان محمود عبدالعزيز عام 1987 في برنامج "يا تليفزيون يا" مع الفنان التشكيلي رمسيس زخاري، الذي كان يقدمه في ذلك الوقت، وعرض على "الساحر" كاريكاتير بعنوان "عرش الكوميديا"؛ في إشارة منه للنجاح الكبير الذي حققه محمود عبدالعزيز في ذلك التوقيت على مستوى الأعمال الكوميدية التي قدمها، وكان "الساحر" في ذلك الوقت حديث الجميع وكان الشباب يقلدون ضحكته الشهيرة في فيلم "الكيف".ولكن تفاجئ رمسيس زخاري برد محمود عبدالعزيز عليه في هذا الأمر، قائلا: "ده كلام كبير جدًا أنا لا أطمح ولا أطمع في احتلال هذا العرش لأن عرش الكوميديا فيه إسماعيل ياسين وأمين هنيدي ومحمد عوض ونجيب الريحاني وعبدالمنعم مدبولي، وجميعهم نجوم كبار نتمنى لهم التوفيق ليمتعونا أكثر ونحن كجيل يكفي أن نكون بجانبهم في التمثيل".