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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الجندي: 85% من الشباب يتركون سنن الصلوات (فيديو)

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:03 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رباب الأهواني
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قال خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن 85% من الشباب لا يصلون سنن الصلوات.

وأضاف «الجندي» خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc» أن أهداف السنة أكثر من أسباب الفريضة، مشيرًا إلى أن الفريضة مسقطة للإثم وقد تكون محققة للأجر، إنما السنة محققة للقرب، ومسقطة للإثم، ومثبتة للأجر، ومؤمنة للعبد، ومقربة للعبد.

وشدد «الجندي» على الآباء ضرورة أن يدعو أبناءهم إلى صلاة السنن: «إذا شوفت ابنك مش بيصلي السنة مينفعش تطنش، لازم تدعو إلى الخير وتعزم أبنائك على سنة النبي».

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