تذاكر إلكترونية ضمن شروط إعادة حركة الطيران

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن جميع شركات الطيران على مستوى العالم سواء الوطنية أو الخاصة أو التجارية، تنظر صدور قرارات منظمات الطيران المدني العالمي بشروط ومعايير السلامة والوقاية، قبيل بدء إعادة تشغيل الحركة الجوية، مع التأكيد على الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطارات وشركات الطيران، في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.وتوقع المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تشمل توصيات منظمة الطيران المدني العالمية "ICAO" اشتراطات صحية تقوم بها شركات الطيران، سواء الحكومية أو خاصة في أثناء التحليق بالجو، خاصة في الرحلات الزمنية الطويلة، أهمها وأبرزها استخدام تذاكر الطيران الإلكترونية بدلًا من التذاكر المطبوعة، وتحرك الركاب داخل الطائرات بأقل قدر ممكن عن مقاعدهم، ومنع الطوابير أمام دورات المياه بالطائرات، وقياسات إلكترونية لدرجة حرارة الركاب، وارتداء أقنعة الأنف والفم طوال الوقت، بالإضافة إلى مراعاة مسافة متر واحد بين الركاب على متن الطائرات من أجل تجنب الإصابة بالفيروس القاتل.واختتم، بأن حركة الطائرات العابرة بالمجال الجوي خلال الفترة الحالية، انخفضت بشكل كبير، خاصة عقب إيقاف مئات شركات الطيران العالمية والإقليمية رحلاتها بين دول العالم، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".