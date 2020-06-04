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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي في زيارة «الإذن» بافتتاح ميدان التحرير بـ«ثوبه الجديد»

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:14 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التشطيبات النهائية لأعمال تطوير ميدان التحرير، بوسط القاهرة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومسؤلون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، بهدف الوقوف على أخر الأوضاع إيذانا بإعلان انتهاءه تماما والاستعداد لافتتاحه في ثوبه الجديد.

في سياق منفصل، أعلنت الحكومة اليوم، عن إنشاء منطقة استثمارية جديدة بمحافظة القاهرة على مساحة 64 فدانا للأنشطة التجارية والسكنية والفندقية والخدمية، باستثمارات 40 مليار جنيه، إضافة للإعلان عن بحث طلب شركة صينية للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة لتصنيع كافة أنواع الملابس الجاهزة والملابس الطبية ومستلزماتها، والعمل على إنشاء وحدة "الرخصة الذهبية" برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لتمكين المشروعات الاستراتيجية من مزاولة نشاطها من خلال موافقة واحدة.

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