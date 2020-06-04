مدبولي في زيارة «الإذن» بافتتاح ميدان التحرير بـ«ثوبه الجديد»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التشطيبات النهائية لأعمال تطوير ميدان التحرير، بوسط القاهرة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومسؤلون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، بهدف الوقوف على أخر الأوضاع إيذانا بإعلان انتهاءه تماما والاستعداد لافتتاحه في ثوبه الجديد.في سياق منفصل، أعلنت الحكومة اليوم، عن إنشاء منطقة استثمارية جديدة بمحافظة القاهرة على مساحة 64 فدانا للأنشطة التجارية والسكنية والفندقية والخدمية، باستثمارات 40 مليار جنيه، إضافة للإعلان عن بحث طلب شركة صينية للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة لتصنيع كافة أنواع الملابس الجاهزة والملابس الطبية ومستلزماتها، والعمل على إنشاء وحدة "الرخصة الذهبية" برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لتمكين المشروعات الاستراتيجية من مزاولة نشاطها من خلال موافقة واحدة.