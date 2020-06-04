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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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التفاصيل الكاملة في جلسة لجنة القرن الأولى بالزمالك
الخميس 04/يونيو/2020 - 07:06 م
لافتة "الزمالك نادي القرن"
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عقدت لجنة القرن بنادي الزمالك جلستها الأولى اليوم الخميس لمناقشة الملف برمته واستعراض كافة المستندات الموجودة في القضية والتصعيد على المستوى الدولي.
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