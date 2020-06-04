إسرائيل تعين سفيرًا جديدًا لدى واشنطن والأمم المتحدة

صادقت لجنة التعيينات لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على تعيين جلعاد إردان، القيادي في حزب الليكود، بمنصب سفير لدى أمريكا ومندوبها الدائم في منظمة الأمم المتحدة.وعُين إردان خلفا لداني دانون، على أن يُطرح القرار أمام الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعها، الأحد المقبل، لإقراره بشكل نهائي، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية صادقت، منذ يومين، على تعيين أميرة أورون، سفيرة جديدة لدى مصر، ويتم طرح قرارها أمام الحكومة في الاجتماع المقبل أيضا.وواجه الاحتلال الإسرائيلي أزمة تأخير إقرار تعيينات السفراء والمندوبين خارجيا، لأكثر من عام، بسبب عدم وجود حكومة، وإجراء ثلاثة انتخابات عامة للكنيست.