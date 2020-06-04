عبدالرحيم طايع يكتب: كفَّة إبراهيم داود الراجحة

كنت داخل مجموعة عزيزة معتبرة تقتل وقتها قتلًا إيجابيًا، فى هذه الأوضاع العسيرة التى نعيشها، بإدارة حوار مثمر متَّصل عن أهل الفكر والأدب والفن والثقافة والإعلام، فى جملة ماضيهم وحاضرهم، نتحاور فى الأحجام والأوزان، من الجهة المعنوية طبعًا، وقد كنا وضعنا نظامًا صارمًا للتحاور، أن يحكمنا الترتيب، وبعد أن يدلى الشخص الذى يصيبه الدَّور منا برأيه فى شخصية معينة، بمنطوق اشترطناه موضوعيًا، ننظر فى إمكانية اعتماد الرأى، أو التحاور من جديد حول الشخصية المختارة، حتى نصل إلى شاطئ واحد ترسو عليه سفننا.. وقد اتفقنا على حسم الجدل وعدم تعليق الأمور.

كانت حلقتنا الحوارية ثرية للغاية، وعند اسم إبراهيم داود، كان على أن أتحدث، حسب النظام المعمول به، وسرَّنى الأمر للأمانة، وأفضت فى المبدع والمثقف الرفيع إفاضة بالغة، وفى الختام وصفته بذى الكفَّة الراجحة مهما كانت الشخصية التى فى الكفَّة المقابلة، ذلك أن ثقله الإبداعى والثقافى لا يُمثِّل نفسه فقط، لكن يُمثِّل الآخرين الرائعين ضمنيًا أيضًا بمن فيهم، ذلك الذى يمكن أن يوضع مقابلًا له على منصة التقييم، والقصد أن كلَّ مبدع ومثقف يُمثِّله ثقَلُهُ الذَّاتى بالبداهة إلا إبراهيم داود يُمثِّله ثقَلُهُ وثقَلُ الكثيرين الذين ذابوا فيه وذاب فيهم، بشكل حميم نادر، فصاروا حُبًا وأشواقًا بين أضلعه، وهو كذلك بين أضلعهم، والمدهش أنه حافظ تمامًا على استقلاليته فى رحابهم ولم يُشوِّش تنعُّمهم بمعنى الاستقلاليَّة فى رحبته!

يعتز إبراهيم أمين سيد أحمد داود، الشهير بإبراهيم داود، اعتزازًا بالغًا بعمله فى مؤسسة الأهرام، مثل ما يعتز بميلاده فى قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية فى ١٥ سبتمبر من عام ١٩٦١ «على مشارف الستين الآن»، صدرت له ستة دواوين شعرية تم تجميعها فى كتاب كبير واحد عنوانه «ست محاولات»، جمعتها دار فكرة للنشر والتوزيع «٢٠٠٩»، وله أربعة كتب نثرية هى: القرآن فى مصر «١٩٩٩»، خارج الكتابة «٢٠٠٢»، الجو العام «٢٠١٢»، جميعها عن دار ميريت للنشر، وأخيرًا: «طبعًا أحباب.. جولة فى حدائق الصادقين»، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة «٢٠١٩».

يميِّزُه قلمه الفريد بأهمِّ شىء يمكن أن يميّز به قلم شاعر أو كاتب يَضعُ نجمَهُ،

منفردًا لامعًا فى سماء عالية صافية تخصُّ لَقَطاته الحميمة وحدها.

يعمل إبراهيم الآن رئيسًا لتحرير مجلة إبداع، وله عمود يومى بجريدة اليوم السابع بجانب عمله الرئيسى فى الأهرام. لم يكن يومًا بحلقة المتصارعين على الجوائز، ومع ذلك حصد عدَّة جوائز أدبية رفيعة شَرُفَت باسمه فى الحقيقة مقدار ما قد تكون دعمته معنويًا أو أعانته ماديًا. يعرف إبراهيم وطنه المصرى معرفة شاملة عميقة تجعله فى اتحاد سرمدى معه على طول ما تستقرُّ الأحوال أو تضطرب، هو صورة مشهورة لصعيدى بجلباب أبيض أمام مشهد سيدى عبدالرحيم فى قنا بعد صلاة الجمعة، وهو منظر مألوف لسكندرى، بنظارة شمسيَّة ملوَّنة ساحرة، يستجمُّ على كرسىِّ بحرٍ أمام أمواج المتوسط، متخفِّفًا من الملابس، هو المدينىُّ بامتياز، المقيم فى العاصمة، وليس أهلها الأصليون بأدرى منه بدروبها، وبالأساس هو المنوفى القروى الموصوف بجمال الخصَال ونبل الطِّباع. كانت منضدته سيدة المناضد فيما حولها، وما زالت طبعًا، غير أنى أتكلم بصيغة الماضى لأن مناضد السَّهر والسَّمر تعطَّلت بتعطُّل الحياة مع كورونا، كانت تحوى رموزًا وصعاليك، وتعجُّ بالمشاهير الرَّاسخين فى مجالاتهم وشباب الموهوبين أيضًا، وكان هو الضِّياء الذى تلتفُّ حوله الفراشات بألوانها الجذابة، الضياء الباهر اللَّطيف الذى لا يحرق جناح فراشة، لكنه يعزز زهو الألوان ويمنح الاجتهادات الفرديَّة والجماعيَّة تصريحًا بالألق والاستمرار، كان عمران منضدته مرجعُهُ بعض ضيوفه الأماجد ظاهريًا، وفى الباطن كان هو عمرانها، هو صاحبها الذى يعامل الجميع بأريحية ووفاء، فلا يجامل أحدًا على حساب أحد ولا يقمع صغيرًا ليُرضى كبيرًا، بل يوزِّع قفشاته الألمعيَّة على الجميع بالعدل. وَسط الناس الذين يحبِّذون القمصان الفضفاضة الأخَّاذة التى يحرِّكها الهواء كأعلام دول، ويُشَمُّ منها عطر بديع آسر، وتشى بحيوات كاملة كامنة بقلوبها، بوسع العابرين أن يروا إبراهيم داود رؤية صادقة، ربما فى مكانين متباعدين فى وقت واحد، وأظن رؤيته مستحيلة خارج تصور يليق بتجلِّيه النفاذ الخاص، كمثل هذا التصور.

