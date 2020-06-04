خاص| تركيب بوابات تعقيم بالمطارات تمهيدا لاستئناف الطيران

عزمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، البدأ في تركيب بوابات تعقيم وتطهير بكافة المطارات الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية، مع قرب عودة الحركة الجوية والركابية خلال الفترة القليلة المقبلة، تنفيذا لتوصيات منظمات الطيران المدني الدولي والصحة العالمية، لمنع والتصدي لانتشار فيروس كورنا "كوفيد- 19"، وللحفاظ على حياة وسلامة المسافرين بمختلف أنحاء العالم، وفق مصدر بالشركة.وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم تكليف مديري المطارات بتحديد أعداد بوابات التعقيم والتطهير بكل مطار، والتي يتراوح سعر الواحدة منها بين 15 و35 ألف جنيه، لتركيبها على بوابات السفر والوصول ومباني العاملين، بهدف زيادة الإجراءات الوقائية والصحية بتلك المنشآت، خاصة في ظل الظروف الراهنة، وأسوة بكبري المطارات العالمية، والتي بدأت بالفعل في استخدامها.وأضاف المصدر، أن جميع المطارات التابعة لوزارة الطيران المدني أصبحت جاهزة ومستعدة لإعادة تشغيل الحركة الجوية والركابية خلال الفترة المقبلة، حيث تتواصل عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والصالات والمكاتب الإدارية والفنية وهناجر الطائرات ووحدات التشغيل وأبراج المراقبة الجوية، مع تفعيل التابعد الاجتماعي بين المسافرين بصالات السفر والوصول والعاملين بمكاتبهم، تنفيذا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.