كاتب: إيطاليا خسرت 50 مليار يورو بسبب كورونا

قال الكاتب الصحفي محمد يوسف، إن عدد الإصابات بكورونا في إيطاليا انخفض بشكل كبير، وعدد الوفيات أصبح أقل من 70 حالة وهو الرقم الطبيعي.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تم فتح الحدود بين المحافظات والأقاليم وبدأت حركة القطارات وفتح المطارات من جديد".وتابع: "النمسا واليونان وألمانيا، رفضت فتح الحدود مع إيطاليا وذلك خوفًا من انتقال العدوى إليها، وعلق وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على الأمر قائلا إن شفافية إيطاليا في الإعلان عن عدد المصابين لا يكون هذا هو الرد عليه، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوربي مهدد بحدوث عملية تفكك لأن من قواعده حرية الانتقال بين الدول بدون أي شروط مسبقة.وأكد أن إيطاليا خسرت من توقف السياحة ما يعادل 50 مليار يورو، لأن إيطاليا كانت تستقبل 40 مليون سائح، ولذا تضرر القطاع السياحي بشكل كبير.وأوضح أن الحكومة قامت بعمل إجراءات احترازية وتوقيع عقوبات على كل من لا يلتزم بها تصل إلى 2000 يورو.