وزير بريطاني يؤكد رفض بلاده مخطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية

أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، موقف بلاده الرافض لمخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية.وقال كليفرلي خلال لقاء عبر الانترنت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بحسب بيان صدر عن مكتب الأخير "لن نؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية؛ لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، ونعمل معكم ومع كل الأطراف من أجل تحقيق السلام في المنطقة".ومن جهته، دعا اشتية المملكة المتحدة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية "لترجمة إرادة الشعب البريطاني التي تمثلت بتصويت البرلمان لصالح الاعتراف"، معتبرا أن هذه اللحظة هي الوقت المناسب لذلك، خاصة في ظل مخطط الضم الإسرائيلي.وأكد أن مخطط الضم إذا ما تم تنفيذه "فإن مشروع الدولة الفلسطينية قد انهار بشكل نهائي"، مطالبا بريطانيا بوضع ثقلها وترجمة موقفها السياسي الواضح برفض الضم، لأنها ستكون نموذجا للعديد من الدول الأخرى.