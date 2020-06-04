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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لترجمة أبحاث عالمية.. خريجو «الألمانية» يتطوعون في «مقال علمي»

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:52 م
فريق بحثي
فريق بحثي
إسراء جمال
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انضم فريق بحثي يضم 11 خريجا من الجامعة الألمانية بالقاهرة، لمبادرة "مقال علمي"، والتي تهدف إلى طرح أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات العلمية المرموقة من خلال ترجمتها إلى اللغة العربية بأسلوب مبسط، وتضم أكثر من 100 باحث وباحثة من العاملين في كبرى الجامعات والمعاهد البحثية مثل "كامبريدج، أكسفورد، هارفرد، ستانفورد، ومعاهد ماكس بلانك"، ممن نشرت لهم أبحاث في دوريات مثل "Nature،Nature materials،Nature methods، PNAS، eLife".

وأطلقت المبادرة من الشاب المصري "جون دانيال"، الحاصل على الدكتوراة من جامعة أكسفورد كزميل فايدين فيلد هوفمان (Weidenfeld - Hoffmann)، ويعمل حاليًا كباحث وزميل في الكيمياء والفيزياء الحيوية في جامعة كامبريدج، وتتضمن قائمة المشاركين في المبادرة من خريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة في مصر وألمانيا والعديد من الدول العربية والأوربية، كل من اأميرة متولي خريجة 2008، دعاء مجاهد- 2008، ليلى زيكو- 2008، مريم مكرم الله-2010، بيتر ملاك-2011، عمر سالم -2012، عمر مسعد-2014، محمد البرلسي -2014، دينا الهاروني-2015، أندرو عجيب-2017، هبة مجاهد-2017.

وتهدف المبادرة إلى إطلاع أبناء المجتمع العربي على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث المنشورة في مجالات عدة منها "الذكاء الاصطناعي، علم الفلك والفيزياء الفلكية، فيزياء الغلاف الجوي والمحيطات، فيزياء الذرة، فيزياء المواد المكثفة والمتطورة، علم الأحياء التنموي والتطوري، التعليم، علم الأوبئة، علم الوراثةن علم الأحياء الجزيئي والخلوي والفيزيائي، الطب الجزيئي، فيزياء الجسيمات، علم النباتات، فيزياء الكم والمعلومات والحوسبة، علم الأحياء الهيكلية والكيمياء الحيوية"، من خلال تبسيطها وترجمتها وتلخيصها وتحليلها بطريقة منهجية علمية بعيدا عن الأرقام والمصطلحات المعقدة ومشكلات اللغة التي تتميز بها، ومن ثمّ بثها على الصفحات الرسمية للمبادرة "مقال علمي" على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أوضح محمد البرلسي، خريج كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة عام 2014، المنضم للمبادرة، أن هذا التعاون مثال للتكاتف والدعم المتواصل بين العلماء من مختلف بقاع العالم، إيمانًا بأهمية نشر الثقافة العلمية في المجتمع العربي لتعزيز قيمة البحث العلمي في وجدان أفراده، وتشجع الشباب على اتخاذ البحث العلمي كمسار مهني بما يساهم في تحقيق أهداف اقتصادية ذات انعكاسات اجتماعية هادفة لتحسين جودة الحياة لكافة المجتمعات.

واختير البرلسي مارس الماضي ضمن قائمة "فوربس" العالمية لأبرز 30 شخصية تحت سن الثلاثين (Forbes 30 under 30) في فئة العلوم والرعاية الصحية للعلماء الشباب بأوروبا، تكليلًا لجهوده في إجراء العديد من الأبحاث والتجارب على مدار سنوات عديدة، تمكن خلالها من اكتشاف آلية جديدة لمواجهة التشوهات الجينية في الخلايا، بمقتضاها حصل على جائزة ماكس برنستيل (Max Birnstiel) الدولية، والتي قدمتها منظمة "ماكس برنيستل" ومعهد علم الأمراض الجزيئية في فيينا لأول مرة في 2019، تكريمًا لإنجازات طلاب الدكتوراة في مجال العلوم الجزيئية.

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