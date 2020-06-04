أسقف مغاغة يعقد اللقاء الروحي الأسبوعي «أون لاين» غدًا

يعقد الأنبا أغاثون الأسقف العام لإيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، غدًا الجمعة، اللقاء الروحي الأسبوعي، لشعب الإيبارشية ويتم إذاعته بالبث المباشر.ومن المقرر أن يلقي الأسقف العام لإيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، خلال لقائه الروحي غدًا، كلمة روحية، بمشاركة عدد قليل من الكهنة بمطرانية مغاغة.ويحرص الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، على إطلاق عدة لقاءات روحية خلال الأسبوع، يلقي خلالهم عظات روحية للأقباط، ويتم إذاعتها بالبث المباشر، نظرًا لما تمر به البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل يوم 7 يونيو الجاري على مدار 30 يومًا متتاليًا، وذلك عقب الاحتفال بعيد حلول الروح القدس والذي يأتي عقب الخمسين المقدسة.