خالد الجندي ينصح بالإكثار من الصلاة: تُذهب الخوف (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب علينا أن نكثر من الصلاة فهي تجعل الإنسان يشعر بالراحة والهدوء ويتخلص من القلق.وأكد "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الصلاة تشفي الصدور، وبها راحة للمسلمين؛ مثلما كان يقول النبي: "أرحنا بها يا بلال".وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضروة أن ينظر كل شخص لصلاته إذا كان هناك خلل في حياته، لافتًا إلى أن عدم شعور البعض بالطمأنينة بعد الصلاة سببه أنهم لا يصلون بـ"تركيز".