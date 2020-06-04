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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة أسوان تتفقد مستشفيات العزل بعدد من المراكز (صور)

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:40 م
مستشفيات العزل
مستشفيات العزل
أسوان_إسراء توفيق
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استكملت لجنة محافظة أسوان المشكلة بقرار من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولاتها الميدانية للوقوف من أرض الواقع على مدى جاهزية المستشفيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وسرعة التدخل العلاجي لها، برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، وبمرافقة الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة.

شملت الجولة الميدانية للجنة، مستشفيات نصر النوبة، كوم أمبو، ودراو المركزية، بالإضافة إلى مستشفى أسوان التخصصي للعزل بالصداقة الجديدة من أجل مراجعة منظومة العمل داخل أقسام حجز حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا والتأكد من تقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.

كما اطمئنت اللجنة، أثناء مرورها على غرف عزل المرضى والتي يوجد بها داخل مستشفى نصر النوبة المركزي، 7 حالات اشتباه وإيجابي، فيما يتواجد بمستشفى كوم أمبو المركزي، 9 حالات اشتباه وإيجابي، في حين يتواجد بمستشفى دراو المركزي، 5 حالات اشتباه وإيجابي، علاوة على تواجد 120 حالة إيجابية بمستشفى العزل بالصداقة الجديدة.

وخلال تفقدها للمخازن والصيدليات، رصدت اللجنة توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والعلاج مع وجود أعداد احتياطية من أسطونات الأوكسجين، بجانب انتظام شبكات الغازات بهذه المستشفيات ووجود أسرة إضافية يمكن أن تستوعب حالات جديدة، حيث تم مراعاة أن تكون أقسام العزلة منفصلة تمامًا عن باقي الأقسام والتخصصات الطبية بالمستشفيات المركزية.

وشددت اللجنة، على ضرورة حسن معاملة واستقبال المرضى مع الالتزام بالضوابط واللوائح الإدارية المنظمة للدخول والخروج، مشددة على حتمية انتظام حضور الأطقم الطبية، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتغيبين عن العمل في ظل هذه الفترة الحاسمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدة بالدور البناء والوطني للمجتمع المدني في دعم مستشفيات العزل بالمستلزمات الطبية بكميات احتياطية.

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