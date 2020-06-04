السيطرة على حريق مخزن ألعاب أطفال في بورسعيد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الخميس، على حريق نشب بمخزن ألعاب أطفال في نطاق حي العرب.كان قد ورد بلاغ إلى إدارة الحماية المدنية وغرفة عمليات المحافظة باشتعال النيران في مخزن ألعاب أطفال بشارع أسوان وعادل الشربيني، وانتقل عادل عبدالفتاح، رئيس حي العرب، وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق قبل تفاقمه وامتداده لمحال ووحدات سكنية مجاورة.ومن جانبه، أكد رئيس الحي على أنه لا توجد أي إصابات أو خسائر بالأرواح؛ نتيجة الحريق الذي نشب بالمخزن، وأنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة.