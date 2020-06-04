«المنيرة» تنفي إلقاء واقيات الأطباء أمام بابها: قد تكون صورًا قديمة

نفى الدكتور أشرف شفيع، مدير مستشفى المنيرة، حقيقة صور متداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أظهرت إلقاء ملابس مشابهة للواقيات الشخصية التي يرتديها الأطباء لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا بمحيط المستشفى وبالقرب من بابها الرئيسي.وأكد شفيع لـ"الدستور"، أن المستشفى تطبق كل إجراءات مكافحة العدوى منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، كما يتم التخلص من الواقيات الشخصية للأطباء وفقًا لتعليمات إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، متابعا: "الصور قد تكون قديمة".في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم، كما بلغت الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة.وأضافت أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة، لافته إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.