تجديد الثقة في أيمن الشريف رئيسًا لمدينة الأقصر

أقرت وزارة التنمية المحلية حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية منذ قليل تجديد الثقة في العميد أيمن الشريف كرئيسا لمدينة الأقصر لفترة ولاية أخرى بعد ترقيتة لدرجة وكيل وزارة رسميا، وذلك ضمن إجراءات اعلان الوزارة رقم (٢) لسنة ٢٠١٩.من جانبه وجه العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، الشكر لوزير التنمية المحلية، مؤكدًا على أنه سوف يبذل قصارى جهده من أجل العمل على تنمية وتطوير المدينة من خلال استغلال كافة الإمكانيات المتاحة.وأضاف أنه في ظل توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تشهد المحافظة بأكلمها طفرة كبيرة من حيث التطوير والتنمية، حتى في ظل الأوضاع الراهنة والتي يعاني فيها العالم من جائحة فيروس كورونا كان مسئولي الأقصر يحرصون على استكمال ما بدوأه من مشروعات تنوية، وأخرى خدمية والتي من شأنها رفع الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين.وأشار إلى، أن مدينة الأقصر تشهد يوميًا عمليات تجميل، ورفع القمامة من الشوارع هذا إلى جانب عمليات التطهير للقضاء على فيروس كورونا والحد من انتشاره.