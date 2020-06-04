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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صحة النواب» عن رفض مستشفيات خاصة لأسعار علاج كورونا: خيانة

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:28 م
أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
إسلام نصير
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استنكر أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ما أثير عن رفض بعض المستشفيات الخاصة للضوابط التي حددتها وزارة الصحة بشأن أسعار علاج حالات ڤيروس كورونا، بهدف الاستمرار في استغلال الأوضاع مع التهديد بالخروج من أداء الخدمة الطبية لمواجهة كورونا.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مشددا على أن الانسحاب من الميدان الآن يعد خيانة لوطن يتعرض لأزمة تستلزم تكاتف الجميع للخروج منها، مؤكدًا أن الدولة سعت طوال الفترة الماضية للتعاطي الجيد على كافة المستويات بهدف رئيسي متعلق بصحة وسلامة المواطن، بما فيها وضع تسعيرة ملزمة للمستشفيات الخاصة.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن المرحلة استثنائية ويتم إدارتها بشكل استثنائي بتكاتف جميع المؤسسات، وفق قانون الطوارئ وتعديلاته الأخيرة التى أقرها مجلس النواب كصلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية فى ظل الطوارئ رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ وتلزم بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.

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