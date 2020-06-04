«شعبها جيش».. أحدث أوبريت غنائي في حب مصر (فيديو)

طرحت شركة "تاج ميديا" أحدث أوبريت غنائي في حب مصر، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حملت اسم "شعبها جيش".الأوبريت من غناء رانيا خورشيد، مي زكي، إسلام البدري، ومن كلمات علي فتحي، وألحان عماد تاج، ومن توزيع عمر إسماعيل، ومونتاج محمد جلال، ميديا برودكشن إتش كي إجنسي هادي كرم، إدارة محتوى ولاء غنيم، تصوير إسلام شلبي، ومن إخراج بتول عرفة.