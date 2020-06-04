محافظ قنا يشدد على تذليل العقبات أمام مشروعات «حياة كريمة»

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل لمتابعة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة والتي أطلقها رئيس الجمهورية بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجا، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ورؤساء مجالس المدن وعدد من الجهات التنفيذية والمعنية بتنفيذ المبادرة.واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي للمشروعات التنموية والخدمات الأساسية التي تم الانتهاء منها والتي يجري تنفيذها بالقري المستهدفة بمراكز أبو تشت وفرشوط ودشنا، مشيرا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل اَي تحديات أو معوقات تواجه عملية تنفيذ المشروعات، مؤكدًا ضرورة أن يشعر المواطن في تلك القرى بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة على أرض الواقع.وأكد المحافظ في بيان صحفي، حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرة من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتقديم المساعدات اللازمة لهم وهي أولى اهتمامات الدولة والمحافظة خلال الفترة الحالية، موضحا أن الهدف من المبادرة هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لها.