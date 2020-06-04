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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لماذا ارتفع سعر الدولار 12 قرشا أمام الجنيه؟

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:58 م
الدولار
الدولار
راندا التوني
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سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعا جديدا بالبنوك في نهاية تعاملات اليوم، وطبقا لنشرة أسعار البنك المركزي وصل لـ16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع، ليكون قد سجل أعلى مستوى له منذ 7شهور.

وارتفع الدولار 12 قرشاَ أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل أمس 16.02 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع في مقابل 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع اليوم.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع، وسجل السعر16.15 جنيه للشراء،16.25 جنيه للبيع في بنوك العربي الأفريقي الدولي وكريدي أجريكول مصر والإسكندرية والمصرف المتحد وقناة السويس.

وفي السياق، قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك، إن أزمة تداعيات كورونا أثرت على جميع دول العالم خاصة فيما يتعلق بأسواق العملات.

وأشار «عبدالعال» إلى أن الجنيه المصري بطبيعة الحال تأثر بالأوضاع، تحديدا بسبب تأثر أهم مصادر النقد الأجنبي بالجائحة ومنها السياحة التي توقفت منذ شهور، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج بسبب الأحداث العالمية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يستمر الدولار في الارتفاع أمام الجنيه طوال أزمة تداعيات كورونا حتى يسجل 16.50 جنيه على أن يظل على نفس المستوى حتى نهاية العام.

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