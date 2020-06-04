«إرادة شعب الشرقية» تستأنف عملها لمواجهة تداعيات كورونا

أعلنت محافظة الشرقية، عن وضع خطة عمل لتنفيذ أهداف مبادرة "إرادة شعب الشرقية"، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، بمشاركة مجموعة من الشباب المتطوعين من أفراد المجتمع وممثلين من المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية وجمعية الهلال الأحمر والنقابات والأزهر والكنيسة والأوقاف والشباب الرياضة.ويعمل أفراد المبادرة من الشباب والمتطوعين، على توعية المواطنين بمخاطر فيروس الكورونا وأهمية الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي حرصا على صحتهم.وأجرى المتطوعون زيارات لمراكز ومدن "ههيا - ديرب نجم - الإبراهيمية - فاقوس -الحسيني -العاشر من رمضان "، لتوعية المواطنين ورش وتعقيم الشوارع الرئيسية والبنوك وماكينات Atm والأسواق والمساجد والوحدات الصحية والمحال التجارية متعددة الأنشطة والبقالة والسوبر ماركت والمصالح الحكومية.ومن جهته أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن تلك المبادرات الاجتماعية تلعب دورا هاما في زيادة الوعي لدى المواطن لكون أعضائها جزء من المجتمع وعلى دراية كاملة بثقافته ومعتقداته وأفكاره مما يسهل تحقيق أهدافها بسهولة ويسر للوصول إلى جميع الفئات المختلفة من المواطنين لرفع وعيهم والحفاظ على صحتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.