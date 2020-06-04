محكمة الإسكندرية تطلق حملة لتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة

وزعت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، برئاسة المستشار محمد المشد، منشورات لتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة ووضع ملصقات على كافة أنحاء المحكمة، ورفعت الحملة شعار، "لن اخرج من البيت بدون كمامة سأحمي نفسي واحمي الآخرين".وتواصل المحكمة العمل مع اتباع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ويلتزم الموظفون والقضاة بارتداء الكمامة الواقية أثناء التواجد في العمل، ومن لديه أمراض مزمنة يقدم طلبا لرئيس المحكمة بحالته الصحية ويتم الموافقة عليه وفقا لحالته الصحية.ومن جانبه أكد المشد، اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لحماية المواطنين وتيسير لهم الإجراءات بشكل آمن، ووضع إجراءات وقائية واحترازية مشددة وهي قصر دخول المحكمة لكل من له صفة بعد تقديم ما يفيد ذلك، ومنع دخول جميع المترددين والمتقاضين والمحامين والموظفين إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية وطوال فترة التواجد بالمحكمة.وأشار إلى وضع علامات إرشادية بالالتزام بالتباعد الاجتماعي المحدد، كما يتم تحديد العدد المصرح به لدخول القاعات على ضوء مساحتها وأماكن جلوس محددة وفقا للعلامات الظاهرة داخل القاعة، وتنظيم الجلسات داخل القاعة وفقا لتعليمات رؤساء الدوائر حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.