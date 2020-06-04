رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محكمة الإسكندرية تطلق حملة لتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:56 م
محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
وزعت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، برئاسة المستشار محمد المشد، منشورات لتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة ووضع ملصقات على كافة أنحاء المحكمة، ورفعت الحملة شعار، "لن اخرج من البيت بدون كمامة سأحمي نفسي واحمي الآخرين".

وتواصل المحكمة العمل مع اتباع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ويلتزم الموظفون والقضاة بارتداء الكمامة الواقية أثناء التواجد في العمل، ومن لديه أمراض مزمنة يقدم طلبا لرئيس المحكمة بحالته الصحية ويتم الموافقة عليه وفقا لحالته الصحية.

ومن جانبه أكد المشد، اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لحماية المواطنين وتيسير لهم الإجراءات بشكل آمن، ووضع إجراءات وقائية واحترازية مشددة وهي قصر دخول المحكمة لكل من له صفة بعد تقديم ما يفيد ذلك، ومنع دخول جميع المترددين والمتقاضين والمحامين والموظفين إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية وطوال فترة التواجد بالمحكمة.

وأشار إلى وضع علامات إرشادية بالالتزام بالتباعد الاجتماعي المحدد، كما يتم تحديد العدد المصرح به لدخول القاعات على ضوء مساحتها وأماكن جلوس محددة وفقا للعلامات الظاهرة داخل القاعة، وتنظيم الجلسات داخل القاعة وفقا لتعليمات رؤساء الدوائر حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

موضوعات متعلقة

تحذير من الاستخدام المفرط للفيتامينات لمواجهة كورونا

«بلازما الناجين».. كيف يُنقذ متعافو كورونا حياة المصابين؟

«‎المصل واللقاح»: أعداد مصابي كورونا لم تنخفض لوجود حالات معزولة منزليًا

حقيقة عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية كبديل للامتحانات

الصور

image description

التزام المواطنين بالكمامات في المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

الأكثر قراءة

السيسى: مصر مستعدة لنقل تجربتها الناجحة فى برامج التطعيمات الإجبارية لدول العالم

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

حقيقة عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية كبديل للامتحانات

إنفوجراف

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

«أزالنا الخاصية المزعجة».. فريق «ببجي موبايل» يعتذر عن التحديث الأخير

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية 2020.. تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية

مصر تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع عدد متعلمي اللغة الألمانية

رسالة دكتوراه عن تأثير هرمون الإريسين على السمنة والداء السكري

مقالات الرأي
محمود عابدين
عندما يتحدث "العاهر" عن الشرف...!!!
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
المزيد

الثقافة

«ثقافة الانتظار» عند أهل الكتابة: أشياء لا تصدق تنتظر أن تعرفها

منصة «كتبنا» تحتفل بإطلاق 1000 كتاب إلكتروني

«موت الأب» رواية جديدة لـ أحمد خلف عن دار النخبة

«مسلم وهندوسي إيد واحدة في القتل».. القصة الكاملة لـ«الخناقين»