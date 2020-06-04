توزيع الكمامات على السائقين والمواطنين مجانًا في أسوان (صور)

وزعت إدارة المواقف بمحافظة أسوان أعدادا كبيرة من الكمامات مجانا على سائقي وركاب سيارات السرفيس من المواطنين، بمواقف مدن أسوان وكوم أمبو وإدفو، بالتنسيق مع ضباط وأفراد إدارة المرور، بالإضافة إلى تركيب بنرات وملصقات إرشادية للتوعية بأهمية الالتزام بارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الوقائية التي تقوم بها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.من جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمساهمة المجتمعية والاستجابة السريعة من بعض رجال الأعمال والمستثمرين بالتبرع بكميات من الكمامات والمستلزمات الطبية، والتي تم توجيهها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمواقف سيارات السرفيس أو الكمائن الشرطية أوالمنشآت والمصالح الحكومية، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الصيدليات المرشحة من نقابة الصيادلة بمختلف المراكز والمدن لبيع الكمامات التي قامت المحافظة بشرائها من القوات المسلحة، كما سيتم الإعلان عن سعر بيعها لمنع الاستغلال.