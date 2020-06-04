عطية: بوابات التعقيم تحدد المشتبه بإصابتهم بكورونا

قال محمد عطية، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن بوابات التعقيم الإلكترونية مزودة بجهاز تلقائي لقياس درجة حرارة الشخص الذي يعبر من خلالها، بحيث تعطي تنبيها في حال ارتفاع درجة حرارته عن المستوى الطبيعي، مضيفا أنها تقوم برش رذاذ يحتوي على مادة كيميائية مطهرة على الشخص من كافة الاتجاهات لفترة محددة.يأتي هذا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المديرية وتم تفعيلها لمنع انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد-19».وأكد مدير المديرية، أن تلك البوابات قادرة على تحديد الأشخاص المشتبه بإصاباتهم بالعدوى وتعقيم الأفراد الذين يمرون من خلالها قبل اختلاطهم داخل المكان.كما أوضح أنه سيتم تجهيز عدد من البوابات الخاصة بالديوان، بالتعاون مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين.