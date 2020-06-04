الشريف يطالب باعتبار «تطوير المحاكم» من أهم المشروعات

أشاد النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، بتصريحات المستشار عمر مروان وزير العدل، التي أكد فيها أن هناك خطة من 3 مراحل لتطوير 339 محكمة تنتهي بالكامل أبريل المقبل عام 2021.وقال الشريف، في بيان اليوم، إن قول وزير بالنص: "الرئيس عبد الفتاح السيسي سألني بشكل مباشر- عاجبك شكل المحاكم اللي بيشتغل فيها القضاة، قلت له عاملين خطة لتطوير هذه المحاكم"، هو البداية الحقيقة والجادة للإصلاح الجذري لدور المحاكم المصرية رمز العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها ونصرة المظلومين وردع الظالمين باحترام الدستور وتطبيق القانون على الجميع فجميع المواطنين سواسية أمام القانون.وأعرب النائب أحمد حلمي الشريف، عن ثقته الكاملة في قدرة المستشار عمر مروان باعتباره واحدا من قضاة مصر الأجلاء على إصلاح المحاكم المصرية بمهنية واحترافية وفي توقيت قياسي، حتى تكون في أحسن صورة معمارية وهندسية، مشيدا بتأكيده بأن المرحلة الأولى من عمليات التطوير تستهدف تجديد ورفع كفاءة 91 محكمة، فيما تستهدف الثانية 116 محكمة، يتم الانتهاء منها في 30 سبتمبر، والثالثة 132 مقرا ينتهى منها في مارس 2021.وطالب الشريف، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع تطوير المحاكم واحدا من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، على أن يقوم الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتدبير جميع الموارد والاعتمادات المالية التي تطلبها وزارة العدل لإنجازه.