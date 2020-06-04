تحويل 232 متهمًا من أصحاب التعديات للنيابة العسكرية بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة إعطاء الأسبقية لإزالة التعديات ذات المساحات الأكبر، حيث إن المحافظة لن تتهاون مع ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال ظروف الحظر والإجراءات الاحترازية الجارية لمجابهة جائحة كورونا للاستيلاء على حق الشعب فى أراضى الدولة.وأكد أنه تم تحويل 232 متهما للنيابة العسكرية من أصحاب التعديات على أراضى بناء وزراعية قاموا بالتعدى، وبالتالي تم تحرير محاضر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة ضدهم لضمان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.وأوضح اللواء أشرف عطية بأن الحملات المكبرة الجارى تنظيمها نجحت في إزالة 503 حالات تعدى، والتى قام المتعدون بتنفيذها منذ بداية فترة الحظر فى 25 مارس الماضى وحتى الآن، وذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة تضمنت إزالة 444 حالة تعد على أراضى البناء بمساحة 372 ألفا و527 م2، بجانب إزالة 59 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 204،5 فدان.وتابع اللواء أشرف عطية أنه فيما يتعلق بما تم إزالته من تعديات على أراضى أملاك الدولة قبل بداية فترة الحظر وصل إلى إزالة 95 حالة تعدٍ على أراضى بناء، بمساحة 43 ألفا و945 م2، في حين تم إزالة 135 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بمساحة 24 فدانا و13 سهما.