رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحويل 232 متهمًا من أصحاب التعديات للنيابة العسكرية بأسوان

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:45 م
التعديات
التعديات
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة إعطاء الأسبقية لإزالة التعديات ذات المساحات الأكبر، حيث إن المحافظة لن تتهاون مع ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال ظروف الحظر والإجراءات الاحترازية الجارية لمجابهة جائحة كورونا للاستيلاء على حق الشعب فى أراضى الدولة.

وأكد أنه تم تحويل 232 متهما للنيابة العسكرية من أصحاب التعديات على أراضى بناء وزراعية قاموا بالتعدى، وبالتالي تم تحرير محاضر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة ضدهم لضمان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن الحملات المكبرة الجارى تنظيمها نجحت في إزالة 503 حالات تعدى، والتى قام المتعدون بتنفيذها منذ بداية فترة الحظر فى 25 مارس الماضى وحتى الآن، وذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة تضمنت إزالة 444 حالة تعد على أراضى البناء بمساحة 372 ألفا و527 م2، بجانب إزالة 59 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 204،5 فدان.

وتابع اللواء أشرف عطية أنه فيما يتعلق بما تم إزالته من تعديات على أراضى أملاك الدولة قبل بداية فترة الحظر وصل إلى إزالة 95 حالة تعدٍ على أراضى بناء، بمساحة 43 ألفا و945 م2، في حين تم إزالة 135 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بمساحة 24 فدانا و13 سهما.

موضوعات متعلقة

«‎المصل واللقاح»: أعداد مصابي كورونا لم تنخفض لوجود حالات معزولة منزليًا

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

الوزراء: الإعلان عن خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد الأسبوع المقبل

السيسى: مصر مستعدة لنقل تجربتها الناجحة فى برامج التطعيمات الإجبارية لدول العالم

الصور

image description

التزام المواطنين بالكمامات في المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

الأكثر قراءة

السيسى: مصر مستعدة لنقل تجربتها الناجحة فى برامج التطعيمات الإجبارية لدول العالم

وفاة أول طفلة بكورونا في كفر الشيخ

إعادة فتح المساجد للصلاة 20 يونيو (خاص)

حقيقة عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية كبديل للامتحانات

إنفوجراف

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

الدم.. اختبار بسيط لقياس مستوى اللياقة البدنية

الإفراط في تناول الأسبرين يسبب الموت

هل يجب استشارة الطبيب عند التعرض للدغ الحشرات؟

حقيقة «حساسية الطقس» وتأثيرها على الصحة

منوعات

«أزالنا الخاصية المزعجة».. فريق «ببجي موبايل» يعتذر عن التحديث الأخير

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية 2020.. تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية

مصر تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع عدد متعلمي اللغة الألمانية

رسالة دكتوراه عن تأثير هرمون الإريسين على السمنة والداء السكري

مقالات الرأي
محمود عابدين
عندما يتحدث "العاهر" عن الشرف...!!!
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
المزيد

الثقافة

«ثقافة الانتظار» عند أهل الكتابة: أشياء لا تصدق تنتظر أن تعرفها

منصة «كتبنا» تحتفل بإطلاق 1000 كتاب إلكتروني

«موت الأب» رواية جديدة لـ أحمد خلف عن دار النخبة

«مسلم وهندوسي إيد واحدة في القتل».. القصة الكاملة لـ«الخناقين»