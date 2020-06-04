البرلمان يراجع إجراءاته الاحترازية قبل عقد جلسات 7 يونيو

راجع المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتّخذة من قبل المجلس؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ووجه بتوفير الكمامات لجميع المترددين على المجلس، وتوفير المطهرات اللازمة في القاعات والطرقات كافة.كما شدد أمين النواب على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتأكد من المسافات الآمنة في القاعات المقرر عقد اجتماعات اللجان النوعية بها، حيث تم تجهيز القاعات الكبيرة دون الصغيرة، والتي ستشهد عددًا من الاجتماعات الأسبوع المقبل؛ لمناقشة موازنات الوزارات والجهات المختلفة، في إطار قرب مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، واستعدادًا لعقد جلسات المجلس العامة يومي الأحد والإثنين في إطار محاصرة الوباء القاتل، وحرصًا على سلامة أعضاء البرلمان والمترددين على المجلس.