جهاز 6 أكتوير يتلقى طلبات التراخيص والتنمية إلكترونيًا

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه في إطار حرص جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على استمرار المعاملات الخاصة بإدارة تراخيص البناء – الإدارة العقارية– إدارة التنمية، وحرصا على سلامة المواطنين، قرر جهاز المدينة استقبال الطلبات الخاصة بالإدارات إلكترونيًا على الإيميل:التراخيص:التنمية:العقارية:وأوضح "رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" أنه يتم المراجعة من قبل الإدارة المختصة والتواصل مع العملاء عبر الإيميل واستيفاء المستندات وسداد الرسوم، ومن ثم يتم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات حرصا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.