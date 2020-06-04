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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جهاز 6 أكتوير يتلقى طلبات التراخيص والتنمية إلكترونيًا

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:58 م
جهاز 6 أكتوير
جهاز 6 أكتوير
علا العلاف
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قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه في إطار حرص جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على استمرار المعاملات الخاصة بإدارة تراخيص البناء – الإدارة العقارية– إدارة التنمية، وحرصا على سلامة المواطنين، قرر جهاز المدينة استقبال الطلبات الخاصة بالإدارات إلكترونيًا على الإيميل:
التراخيص: [email protected]
التنمية: [email protected]
العقارية: [email protected]

وأوضح "رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" أنه يتم المراجعة من قبل الإدارة المختصة والتواصل مع العملاء عبر الإيميل واستيفاء المستندات وسداد الرسوم، ومن ثم يتم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات حرصا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.

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