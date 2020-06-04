إحالة متهم بتصنيع الاستروكس للمحاكمة بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر بإحالة مسجل خطر لقيامه بتصنيع كمية كبيرة من مخدر الاستروكس داخل شقة، للمحاكمة.أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام مسجل خطر بمزاولة نشاط إجرامى في مجال تصنيع مادة الاستروكس المخدرة بقصد الاتجار بها، متخذًا من شقة مُستأجرة بدائرة القسم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده داخل الشقة، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الاستروكس "وزنت 1 كيلوجرام"- كمية من البودر المخدر "وزنت 500 جرام"- 2 عبوة "كبيرة الحجم" تحويان تبغ سجائر- 2 عبوة مبيد حشرى- كمية من الأكياس البلاستيكية "مُعدة للتعبة"- مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر والاتجار بها، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.