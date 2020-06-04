إحالة متهم بتصنيع الاستروكس للمحاكمة بمنشأة ناصر

إحالة متهم بتصنيع الاستروكس للمحاكمة بمنشأة ناصر
الخميس 04/يونيو/2020 - 03:54 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة منشأة ناصر بإحالة مسجل خطر لقيامه بتصنيع كمية كبيرة من مخدر الاستروكس داخل شقة، للمحاكمة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام مسجل خطر بمزاولة نشاط إجرامى في مجال تصنيع مادة الاستروكس المخدرة بقصد الاتجار بها، متخذًا من شقة مُستأجرة بدائرة القسم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده داخل الشقة، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الاستروكس "وزنت 1 كيلوجرام"- كمية من البودر المخدر "وزنت 500 جرام"- 2 عبوة "كبيرة الحجم" تحويان تبغ سجائر- 2 عبوة مبيد حشرى- كمية من الأكياس البلاستيكية "مُعدة للتعبة"- مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر والاتجار بها، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام مسجل خطر بمزاولة نشاط إجرامى في مجال تصنيع مادة الاستروكس المخدرة بقصد الاتجار بها، متخذًا من شقة مُستأجرة بدائرة القسم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده داخل الشقة، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الاستروكس "وزنت 1 كيلوجرام"- كمية من البودر المخدر "وزنت 500 جرام"- 2 عبوة "كبيرة الحجم" تحويان تبغ سجائر- 2 عبوة مبيد حشرى- كمية من الأكياس البلاستيكية "مُعدة للتعبة"- مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر والاتجار بها، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.