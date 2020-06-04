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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سكرتير محافظة السويس يوجه بتوفير مستلزمات مواجهة كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:45 م
اللواء طارق عبد العظيم
اللواء طارق عبد العظيم
كريم انور
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تفقد اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، وممثل عن الأمن الوطني ومديرية الصحة، جميع المخازن العمومية لمديرية الصحة والسكان.

وفي لقاء السكرتير العام مع مسئولي مديرية الصحة تم التأكيد على انتظام عمل الأطباء وتقديم كافة الاحتياجات لتسهيل عملهم، تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ السويس في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رافق عبدالعظيم في الجولة كل من الدكتور فيصل جودة مدير عام مديرية الصحة وعضو الأمن الوطني، والدكتورة مريم سلامة مدير عام الصيادلة بالمديرية.

وأكد "عبدالعظيم" مراجعة الأدوية بصفة مستمرة وعمل قاعدة بيانات لكل مخزن، والتنسيق مع المستشفيات لسرعة صرف احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.

تأتي الزيارة بناءً على تكليف اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، باستمرار عمل اللجنة الدائمة لإدارة الأزمة بمحافظة السويس والمرور بصفة مستمرة على المستشفيات للتأكيد على جدية العمل وتوفيرالعلاج والالتزام بالإجراءات لحماية المريض والأطباء وهيئة التمريض، وتوافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية بمخازن الصحة وخطة توزيعها على الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات العامة.

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