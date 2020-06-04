سقطة جديدة.. جنون الشهرة يضع أحمد حسن وزينب في مأزق

هاجم رواد مواقع التواصل البلوجر أحمد حسن وزوجته زينب، بسبب استغلالهما للمواقف الحزينة في حياتهما لتحقيق الأرباح من خلال الفيديوهات، خاصة بعد تصويرهما فيديو عقب وفاة والد زينب.واعتبر رواد مواقع التواصل أن ذلك استغلالًا للحياة الشخصية بعدما ظهرت زينب وهي مرتدية ملابس سوداء، باكية على رحيل والدها، في فيديو من تصوير زوجها.كما أعرب البعض الآخرعن استيائهم خاصة أنها ظهرت زوجته زينب بشكل مريض، وهي جالسة وتخضع للعلاج بالمحاليل، وأوضح حسن أنها حزينة على والدها الذي توفي منذ أيام، مشيرًا إلى أنها تعرضت لصدمة كبيرة بعد وفاة والدها، أدت إلى فقدان جنينيها، حيث كانت حاملا بالشهر السادس في توأم.وجاءت تعليقات المتابعين منتقدة لما فعله، مؤكدين أنه يجب أن تكون لديه مراعاة أكثر لنفسية زوجته وأنه وضع لا يمكن استغلاله لمجرد كسب تعاطف المشاهدين وحصوله على نسب مشاهدة مرتفعة.